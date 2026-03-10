Lütfen Bekleyin filminin yönetmen koltuğunda Lütfi Ömer Akad oturuyor. Filmin senaristliğini Osman F. Seden üstleniyor. Peki, Lütfen Bekleyin filminin konusu ne? Lütfen Bekleyin filminin oyuncuları kim?

LÜTFEN BEKLEYİN FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünya, zeki bir otizmli genç kadın olan Wendy için yeterince kafa karıştırıcı bir yerdir. Wendy eğitim gördüğü gruptan ayrılıp, kız kardeşi ve onun yeni doğan bebeği ile birlikte yaşamak ister. Wendy, ailesiyle yeniden bir araya gelmek için, yetkinlik ve yeteneklerini kanıtlaması gerektiğine inanır. Bir Star Trek hayranı olan Wendy, tam da bu sırada Star Trek senaryo yarışması olduğunu öğrenir ve 500 sayfalık senaryosuyla yarışmaya katılmaya karar verir.

LÜTFEN BEKLEYİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dakota Fanning

Alice Eve

Toni Collette

Lexi Aaron

Domonique Brown

Brittanie Sanders

Cindy Miyashiro

Lara Lihiya

Dan Cordell

Tony Revolori

Michael Stahl-David

Matt Corboy

Matt Corboy

LÜTFEN BEKLEYİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Lütfen Bekleyin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.