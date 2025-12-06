M.Ö. 10.000 filminin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Filmin senaristliğini Roland Emmerich, Harald Kloser ve Robert Rodat üstleniyor. Peki, M.Ö. 10.000 filminin konusu ne? M.Ö. 10.000 filminin oyuncuları kim?

M.Ö. 10.000 FİLMİNİN KONUSU NE?

Uzak bir dağ kabilesinde, genç avcı D’Leh (Steven Strait) kalbinin kraliçesini bulmuştur: Güzel Evolet (Camilla Belle). Gizemli bir savaşçı grup, köyünü yağmalayıp, Evolet’i kaçırınca, D’Leh sevdiği kadını kurtarmak için savaşçıların peşinden dünyanın öbür ucuna kadar gitmek üzere küçük bir avcı grubuna önderlik etmek zorunda kalır. Kaderin rüzgarına kapılan bu zoraki savaşçı-avcı grup, kılıç dişli kaplanlar ve tarih öncesi yırtıcılarıyla mücadele eder; kahramanca yolculuklarının sonunda bir Kayıp Uygarlığı ortaya çıkarırlar. Nihai kaderlerinde dev piramitlerin gökyüzüne uzandığı, hayalgücünün ötesinde bir imparatorluk vardır. Burada D’Leh’inin halkını zorla köleleştiren güçlü bir tanrıyla karşı karşıya gelecektirler.

M.Ö. 10.000 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Steven Strait

Camilla Belle

Cliff Curtis

Joel Virgel

Afif Ben Badra

Mo Zinal - Ka'Ren

Nathanael Baring - Baku

M.Ö. 10.000 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

M.Ö. 10.000 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.