Yayınlanma: 10.02.2025 - 11:38

Güncelleme: 10.02.2025 - 11:38

Macarlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Zoltán Fábri üstleniyor. Peki, Macarlar filminin konusu ne? Macarlar filminin oyuncuları kim?

KARANLIK GÖREV FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Macaristanlı bir grup yoksul köylünün yalnızca para kazanmak amacıyla Almanya'ya gelip bir toprak sahibinin arazisinde çalışmalarını konu edinir. Ancak dönem Hitler'in yönetimindeki Nazi Almanyası dönemidir. Doğal olarak Macarlar, bazı zorbalıklara ve cinayetlere tanık olurlar. Film, Macarların yoksullukla çaresizlik arasında, Almanların tarlalarında çalışma zorunluluğu ikilemi arasında kalmalarını anlatır.

KARANLIK GÖREV FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gábor Koncz (Fábián András)

Éva Pap (Fábiánné, Ilona)

József Bihari (Utolsó magyar az álomjelenetben)

Sándor Szabó (Német gazda)

Zoltán Gera (intézõ)

Tibor Molnár (Gáspár Dániel)

István O. Szabó

Noémi Apor (Szabóné, Zsófi)

Bertalan Solti (Szabó János)

Anna Muszte (Kisné, Rozika)

András Ambrus (Kis Dani)

Erzsi Pápai (Tarné)

Gellért Raksányi (Tar Elek)

István Holl (Anton)

István Szilágyi (Bacskó Bandi)

Judit Tóth (Polyák nõ)

János Koltai (Francia fogoly)

János Kovács (Kocsmáros)

KARANLIK GÖREV FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Macarlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.