Yayınlanma: 09.02.2025 - 17:25

Güncelleme: 09.02.2025 - 17:25

Vurgun filminin yönetmen koltuğunda Martijn de Jong oturuyor. Filmin senaristliğini Martijn de Jong, Laura van Dijk üstleniyor. Peki, Vurgun filminin konusu ne? Vurgun filminin oyuncuları kim?

VURGUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Merel'in hayatı, kocasının keşif için gittiği denizaltı mağarasında sıkışıp vurgun yemesiyle alt üst olur. Kaybın yükünü taşımakta zorlanan Merel, kocasının ölümünden ve onunla birlikte gelen her şeyden kaçınır. Ailesiyle başbaşa kalan Merel bu süreçte, çocukları kadar birlikte birçok şeyi paylaştıkları bu evin ne kadar önemli olduğunu fark eder. O, başlarda evi hayatlarından çıkarmak istese de ev, ailenin diğer üyeleriyle birlikte varlığını sürdürmek için direnir.

VURGUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Thekla Reuten - Merel

Fedja Van Huet - John

Lola van Zoggel - Ronja

Vincent van der Valk - Sjoerd

Janni Goslinga - Klant

Harpert Michielsen - Makelaar

Tine Joustra - Expert

Hannah Van Lunteren - Moeder Koosje

Truus te Selle - Vrouwelijke klant

VURGUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Vurgun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.