Vurgun filminin konusu ne? Vurgun filminin oyuncuları kim?
Vurgun (Narcosis) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Vurgun filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Vurgun filminin konusu ne? Vurgun filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Vurgun filminin yönetmen koltuğunda Martijn de Jong oturuyor. Filmin senaristliğini Martijn de Jong, Laura van Dijk üstleniyor. Peki, Vurgun filminin konusu ne? Vurgun filminin oyuncuları kim?
VURGUN FİLMİNİN KONUSU NE?
Merel'in hayatı, kocasının keşif için gittiği denizaltı mağarasında sıkışıp vurgun yemesiyle alt üst olur. Kaybın yükünü taşımakta zorlanan Merel, kocasının ölümünden ve onunla birlikte gelen her şeyden kaçınır. Ailesiyle başbaşa kalan Merel bu süreçte, çocukları kadar birlikte birçok şeyi paylaştıkları bu evin ne kadar önemli olduğunu fark eder. O, başlarda evi hayatlarından çıkarmak istese de ev, ailenin diğer üyeleriyle birlikte varlığını sürdürmek için direnir.
VURGUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Thekla Reuten - Merel
Fedja Van Huet - John
Lola van Zoggel - Ronja
Vincent van der Valk - Sjoerd
Janni Goslinga - Klant
Harpert Michielsen - Makelaar
Tine Joustra - Expert
Hannah Van Lunteren - Moeder Koosje
Truus te Selle - Vrouwelijke klant
VURGUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Vurgun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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