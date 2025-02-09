Dağcı filminin konusu ne? Dağcı filminin oyuncuları kim?
Dağcı (Cliffhanger) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dağcı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dağcı filminin konusu ne? Dağcı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Dağcı filminin yönetmen koltuğunda Renny Harlin oturuyor. Filmin senaristliğini Michael France ve John Long üstleniyor. Peki, Dağcı filminin konusu ne? Dağcı filminin oyuncuları kim?
DAĞCI FİLMİNİN KONUSU NE?
Gabe Walker, yıllar önce deneyimsiz bir dağcının ölümüne sebep olduğunu düşünerek inzivaya çekilmiş ve bir daha dağlara tırmanmamak üzere işini bırakmıştır. Ancak Gabe, dağa düşen bir uçağın enkazına ulaşmak ve sağ kalanları kurtarmak üzere yeniden dağlara dönmek zorunda kalır. Ama bu kurtarma çalışması hiçte kolay değildir. Çünkü uçağn taşıdığı yük alışıldık bir kargo değildir..
DAĞCI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sylvester Stallone
Craig Fairbrass
John Lithgow
Caroline Goodall
Michael Rooker
Max Perlich
Rex Linn
Janine Turner
Zach Grenier
Denis Forest
DAĞCI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dağcı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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