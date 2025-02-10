Yayınlanma: 10.02.2025 - 11:16

Güncelleme: 10.02.2025 - 11:16

Karanlık Görev filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Kim Jee-Woon üstleniyor. Peki, Karanlık Görev filminin konusu ne? Karanlık Görev filminin oyuncuları kim?

KARANLIK GÖREV FİLMİNİN KONUSU NE?

1920'lerin sonunda geçen film, bağımsızlığını kazanmak için şiddete başvuran direnişçi bir örgütü ve onları durdurmaya çalışan Japon ajanları arasındaki kedi-fare oyunlarını anlatıyor.

KARANLIK GÖREV FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lee Byung-Hun - Jung Chae-San

Gong Yoo - Kim Woo-Jin

Song Kang-Ho - Lee Jung-Chool

Ji-min Han - Yun Gye-Soon

Tae-goo Um - Hashimoto

Park Hee-Soon - Kim Sang Ho

Kwang-Soo Lee - Hideo

Ha-dam Jeong - Hanako

Kwon So-hyun - Sun-Gil

Dong-Young Kim Heo Chul-Joo

Lee Sang-Hee - Anne

Foster Burden - Ludvik

Yeong-ju Seo - Joo Dong-Sung

Sung-Tae Heo - Ha Il-Soo

KARANLIK GÖREV FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Karanlık Görev filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.