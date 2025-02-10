Karanlık Görev filminin konusu ne? Karanlık Görev filminin oyuncuları kim?
Karanlık Görev (The Age of Shadows) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Karanlık Görev filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Karanlık Görev filminin konusu ne? Karanlık Görev filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Karanlık Görev filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Kim Jee-Woon üstleniyor. Peki, Karanlık Görev filminin konusu ne? Karanlık Görev filminin oyuncuları kim?
KARANLIK GÖREV FİLMİNİN KONUSU NE?
1920'lerin sonunda geçen film, bağımsızlığını kazanmak için şiddete başvuran direnişçi bir örgütü ve onları durdurmaya çalışan Japon ajanları arasındaki kedi-fare oyunlarını anlatıyor.
KARANLIK GÖREV FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Lee Byung-Hun - Jung Chae-San
Gong Yoo - Kim Woo-Jin
Song Kang-Ho - Lee Jung-Chool
Ji-min Han - Yun Gye-Soon
Tae-goo Um - Hashimoto
Park Hee-Soon - Kim Sang Ho
Kwang-Soo Lee - Hideo
Ha-dam Jeong - Hanako
Kwon So-hyun - Sun-Gil
Dong-Young Kim Heo Chul-Joo
Lee Sang-Hee - Anne
Foster Burden - Ludvik
Yeong-ju Seo - Joo Dong-Sung
Sung-Tae Heo - Ha Il-Soo
KARANLIK GÖREV FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Karanlık Görev filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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