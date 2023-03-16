Mahsun Kırmızıgül kimdir, nereli, kaç yaşında? Mahsun Kırmızıgül hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 15:22

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 15:22

Mahsun Kırmızıgül, deprem ve sel bölgelerine yaptığı yardımlar ve ziyaretlerle dikkatleri çekiyor. Yurttaşlar Mahsun Kırmızıgül'ün hayatını ve kariyerini araştırıyor. İşte, Mahsun Kırmızıgül'ün hayatına dair merak edilenler...

MAHSUN KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Mahsun Kırmızıgül, 26 Mart 1969 tarihinde 22 çocuklu Zaza kökenli bir ailenin bireyi olarak Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Vezir köyünde dünyaya geldi. Annesinin adı Faika, babasının adı ise Çerkez'dir. Mahsun Kırmızıgül doğduktan sonra babası imam nikâhlı annesini ve kardeşlerini bırakıp Bingöl'e gitti.

Kırmızıgül, ilkokul çağına geldiğinde ailesi Diyarbakır'a göç etti. İlk ve ortaöğretimini Diyarbakır'da tamamladı. Babası gittikten sonra eve bakan abisinin iş kazasında ölümünden sonra annesi bir kiremit ocağında çalışmaya başladı. Kırmızıgül de ailenin geçimini sağlayabilmesi için çiğ köftecide çalışmış ve çaycılık yaptı.

1981 yılında müzik çalışmalarına başlayan Mahsun Kırmızıgül amatör olarak 6 albüm yaptı. Prestij Müzik, Mahsun Kırmızıgül ile birlikte %600'lere varan büyük bir atılım göstererek 5 yıl içinde müzik sektöründe zirveye taşındı.

1994 yılında yayınladığı albümü "12'den Vuracağım"dan "Bebeğim Benim" şarkısı ile pop şarkıların yayınlandığı pek çok televizyon müzik listelerinde bir Arabesk / Fantezi şarkısı olarak yüksek başarı yakaladı. 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde Arabesk En İyi Erkek kategorisinde aday gösterildi. "12'den Vuracağım" albümü "Bebeğim / Kardeşlik Türküsü" adıyla da bilinmektedir.

1998 Mayıs'ta çıkardığı Yıkılmadım adlı albümü ile o zamanlar müzikal anlamda imzasını atan Mahsun Kırmızıgül, bu albümü için toplam üç video klip çekti. Bu albüm şimdiye kadar 2.500.000 adet sattı, 1998 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde halkın verdiği oylarla üç ayrı dalda ödül aldı. "Fantezi Müzik" dalında "Yılın Sanatçısı" seçilirken, "Yıkılmadım" adlı parçası da "Yılın Şarkısı" seçildi. 1998'in en çok satan albümü ise 2.500.000 satış ile Yıkılmadım adlı albümü idi. Sanatçı ayrıca aynı yıl içinde "Türk Halk Müziği" dalında Altın Kelebek ödülünü alarak "Yılın Sanatçısı" seçildi. Magazin Gazetecileri Derneğinin geleneksel ödülünde ise yine "Yılın Sanatçısı" seçildi. 2000 yılında çıkardığı Yoruldum albümü yaklaşık 900 bin satarak yılın en çok satan albümlerinden oldu.

2004'te, A1 Müzik adlı müzik yapım şirketini kurdu. Şirketle ilk faaliyetini aynı yıl yayımlanan Sarı Sarı - Başroldeyim albümünde, ikinci faaliyetini ise 2006'da yayımlanan Dinle albümü ile gerçekleştirdi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL EVLİ Mİ?

1989 yılında eski dansözlerden Gölgem Hanım ile evlenmiştir. 1992 yılında boşanmıştır. Gölgem Hanım'dan Mahmut adında bir oğlu vardır. Mahsun Kırmızıgül 14 Şubat 2016 tarihinde avukat Ece Binay ile ABD'de evlenmiştir. Lavin adında bir kızları vardır.

MAHSUN KIRMIZIGÜL ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

1984 Bu da Yeter - Albüm

1985 Yürek Yarası - Albüm

1986 Terkedildim - Albüm

1987 Sarışınım - Albüm

1988 Paylaşamam - Albüm

1990 Şimdiki Zaman - Albüm

1991 Nilüfer - Albüm

1993 Alem Buysa Kral Sensin - Albüm

1994 12'den Vuracağım - Albüm

1995 İnsan Hakları - Single

1995 Mutlu Ol - Albüm

1995 Dünden Bugüne - Albüm

1995 Acılar İçinde - Albüm

1995 İstanbul Geceleri - Albüm

1995 İnsan Hakları - Albüm

1996 Sevdalıyım - Hemşerim - Albüm

1997 Nostalji 1 - Albüm

1998 Yıkılmadım - Albüm

2000 Yoruldum - Albüm

2001 Ülkem Ağlar - Single

2001 Ülkem Ağlar - Albüm

2002 Yüzyılın Türküleri - Albüm

2003 Bir Demet Kırmızıgül - Albüm

2004 Sarı Sarı - Başroldeyim - Albüm

2006 Dinle - Albüm

2011 Küçük Gelin - Single

2019 Yoksun Sen - Single

2022 Hoş Geldin - Albüm

MAHSUN KIRMIZIGÜL HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

1987 Yaşamak Haram Oldu - Mahsun

1994 Alem Buysa - Mahsun

1996 Bu Sevda Bitmez - Mahsun

1997 Hemşerim - Davut

1998 Yıkılmadım

2003 Zalim - Ayaz

2005 Aşka Sürgün - Hazar Azizoğlu

2007 Beyaz Melek - Ali

2009 Güneşi Gördüm - Ramo

2009 Gecenin Kanatları

2010 New York'ta Beş Minare - Fırat

2011 Hayat Devam Ediyor

2012 Benim İçin Üzülme

2012 Babalar ve Evlatlar

2014 Sadece Sen

2015 Mucize - Bozat

2017 Vezir Parmağı - Hamdullah

2019 Mucize 2: Aşk - Bozat

2023 Prestij Meselesi

MAHSUN KIRMIZIGÜL ÖDÜLLERİ

2007: 34. Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Fantezi Müzik Erkek Solist Ödülü

2007: 41. Houston Film Festivali - En İyi Film ve En İyi Yönetmen Ödülü

2009: Singapur Uluslararası Film Festivali - En İyi Performans ve En İyi Sinematografi Ödülü