Mahsun Kırmızıgül kimdir, nereli, kaç yaşında? Mahsun Kırmızıgül hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, 11 ilimizde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 29 gün Adıyaman ve Hatay'da kalmıştı. Geçen günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geliri depremzedelere bağışlanacak konser veren Kırmızıgül, tekrardan Adıyaman'a gitti. Yurttaşlar Mahsun Kırmızıgül'ün hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Mahsun Kırmızıgül kimdir, nereli, kaç yaşında? Mahsun Kırmızıgül hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Mahsun Kırmızıgül, deprem ve sel bölgelerine yaptığı yardımlar ve ziyaretlerle dikkatleri çekiyor. Yurttaşlar Mahsun Kırmızıgül'ün hayatını ve kariyerini araştırıyor. İşte, Mahsun Kırmızıgül'ün hayatına dair merak edilenler...
MAHSUN KIRMIZIGÜL KİMDİR?
Mahsun Kırmızıgül, 26 Mart 1969 tarihinde 22 çocuklu Zaza kökenli bir ailenin bireyi olarak Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Vezir köyünde dünyaya geldi. Annesinin adı Faika, babasının adı ise Çerkez'dir. Mahsun Kırmızıgül doğduktan sonra babası imam nikâhlı annesini ve kardeşlerini bırakıp Bingöl'e gitti.
Kırmızıgül, ilkokul çağına geldiğinde ailesi Diyarbakır'a göç etti. İlk ve ortaöğretimini Diyarbakır'da tamamladı. Babası gittikten sonra eve bakan abisinin iş kazasında ölümünden sonra annesi bir kiremit ocağında çalışmaya başladı. Kırmızıgül de ailenin geçimini sağlayabilmesi için çiğ köftecide çalışmış ve çaycılık yaptı.
1981 yılında müzik çalışmalarına başlayan Mahsun Kırmızıgül amatör olarak 6 albüm yaptı. Prestij Müzik, Mahsun Kırmızıgül ile birlikte %600'lere varan büyük bir atılım göstererek 5 yıl içinde müzik sektöründe zirveye taşındı.
1994 yılında yayınladığı albümü "12'den Vuracağım"dan "Bebeğim Benim" şarkısı ile pop şarkıların yayınlandığı pek çok televizyon müzik listelerinde bir Arabesk / Fantezi şarkısı olarak yüksek başarı yakaladı. 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde Arabesk En İyi Erkek kategorisinde aday gösterildi. "12'den Vuracağım" albümü "Bebeğim / Kardeşlik Türküsü" adıyla da bilinmektedir.
1998 Mayıs'ta çıkardığı Yıkılmadım adlı albümü ile o zamanlar müzikal anlamda imzasını atan Mahsun Kırmızıgül, bu albümü için toplam üç video klip çekti. Bu albüm şimdiye kadar 2.500.000 adet sattı, 1998 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde halkın verdiği oylarla üç ayrı dalda ödül aldı. "Fantezi Müzik" dalında "Yılın Sanatçısı" seçilirken, "Yıkılmadım" adlı parçası da "Yılın Şarkısı" seçildi. 1998'in en çok satan albümü ise 2.500.000 satış ile Yıkılmadım adlı albümü idi. Sanatçı ayrıca aynı yıl içinde "Türk Halk Müziği" dalında Altın Kelebek ödülünü alarak "Yılın Sanatçısı" seçildi. Magazin Gazetecileri Derneğinin geleneksel ödülünde ise yine "Yılın Sanatçısı" seçildi. 2000 yılında çıkardığı Yoruldum albümü yaklaşık 900 bin satarak yılın en çok satan albümlerinden oldu.
2004'te, A1 Müzik adlı müzik yapım şirketini kurdu. Şirketle ilk faaliyetini aynı yıl yayımlanan Sarı Sarı - Başroldeyim albümünde, ikinci faaliyetini ise 2006'da yayımlanan Dinle albümü ile gerçekleştirdi.
MAHSUN KIRMIZIGÜL EVLİ Mİ?
1989 yılında eski dansözlerden Gölgem Hanım ile evlenmiştir. 1992 yılında boşanmıştır. Gölgem Hanım'dan Mahmut adında bir oğlu vardır. Mahsun Kırmızıgül 14 Şubat 2016 tarihinde avukat Ece Binay ile ABD'de evlenmiştir. Lavin adında bir kızları vardır.
MAHSUN KIRMIZIGÜL ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI
1984 Bu da Yeter - Albüm
1985 Yürek Yarası - Albüm
1986 Terkedildim - Albüm
1987 Sarışınım - Albüm
1988 Paylaşamam - Albüm
1990 Şimdiki Zaman - Albüm
1991 Nilüfer - Albüm
1993 Alem Buysa Kral Sensin - Albüm
1994 12'den Vuracağım - Albüm
1995 İnsan Hakları - Single
1995 Mutlu Ol - Albüm
1995 Dünden Bugüne - Albüm
1995 Acılar İçinde - Albüm
1995 İstanbul Geceleri - Albüm
1995 İnsan Hakları - Albüm
1996 Sevdalıyım - Hemşerim - Albüm
1997 Nostalji 1 - Albüm
1998 Yıkılmadım - Albüm
2000 Yoruldum - Albüm
2001 Ülkem Ağlar - Single
2001 Ülkem Ağlar - Albüm
2002 Yüzyılın Türküleri - Albüm
2003 Bir Demet Kırmızıgül - Albüm
2004 Sarı Sarı - Başroldeyim - Albüm
2006 Dinle - Albüm
2011 Küçük Gelin - Single
2019 Yoksun Sen - Single
2022 Hoş Geldin - Albüm
MAHSUN KIRMIZIGÜL HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
1987 Yaşamak Haram Oldu - Mahsun
1994 Alem Buysa - Mahsun
1996 Bu Sevda Bitmez - Mahsun
1997 Hemşerim - Davut
1998 Yıkılmadım
2003 Zalim - Ayaz
2005 Aşka Sürgün - Hazar Azizoğlu
2007 Beyaz Melek - Ali
2009 Güneşi Gördüm - Ramo
2009 Gecenin Kanatları
2010 New York'ta Beş Minare - Fırat
2011 Hayat Devam Ediyor
2012 Benim İçin Üzülme
2012 Babalar ve Evlatlar
2014 Sadece Sen
2015 Mucize - Bozat
2017 Vezir Parmağı - Hamdullah
2019 Mucize 2: Aşk - Bozat
2023 Prestij Meselesi
MAHSUN KIRMIZIGÜL ÖDÜLLERİ
2007: 34. Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Fantezi Müzik Erkek Solist Ödülü
2007: 41. Houston Film Festivali - En İyi Film ve En İyi Yönetmen Ödülü
2009: Singapur Uluslararası Film Festivali - En İyi Performans ve En İyi Sinematografi Ödülü
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