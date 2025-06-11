MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanan MasterChef Türkiye'de yeni sezon tarihi belli oldu. Hatırlanacağı gibi Masterchef Türkiye'nin 8. sezon şampiyonu Onur Üresin olmuştu. Peki, MasterChef 2025 ne zaman başlıyor? MasterChef 2025'te kimler yarışacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye yeni sezonu 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE EN SON KİM ŞAMPİYON OLDU?

Masterchef Türkiye finalinde Kerem ve Onur şampiyonluk için yarıştı. Onur ve Kerem arasındaki geçen mücaledeyi Onur kazanarak MasterChef şampiyonu olmuştu.