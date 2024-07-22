Yayınlanma: 22.07.2024 - 09:28

Güncelleme: 22.07.2024 - 09:28

MasterChef ana kadro elemeleri sürüyor. 21 Temmuz Pazar günü ekrana gelen bölümde asil kadroda yer alacak olan 9. yarışmacı için mücadele ediliyor. Peki, MasterChef 9. yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya kim girdi?

İki etaptan oluşan yarışmada ilk olarak tavuk ciğeri ile yemek yapılması istendi. Şeflerin tadımı sonrasında en iyi tabağı yapmayı başaran 5 yarışmacı ikinci etaba geçmeye hak kazandı. İkinci etap olan yaratıcılık bölümünde ise yarışmacılardan yüksük çorbası yapmaları istendi. En iyi tabağı çıkaran ise ana kadroya giren ve önlüğün sahibi olan 9. kişi oldu.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 9. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef ana kadroya giren 9. isim en başarılı Yüksük Çorbası'nı yaparak AYŞE oldu.