Geleneksel Testi Kebabı... MasterChef Testi Kebabı tarifi!

Yayınlanma: 18.07.2024 - 09:59

Güncelleme: 18.07.2024 - 09:59

Kapadokya'nın eşsiz lezzetlerinden biri olan testi kebabı, geleneksel Türk mutfağının en özel tatlarından biri. Taş fırında ağır ağır pişirilen bu nefis yemek, damaklarda unutulmaz bir tat bırakırken, hazırlık süreci ve sunumuyla da göz doldurur. Misafirlerinizi şaşırtmak ve sofralarınıza farklı bir dokunuş katmak istiyorsanız, işte adım adım enfes testi kebabı tarifi!

MALZEMELER

1 kg kuzu kuşbaşı et

2 adet orta boy soğan

4 adet domates

4 adet yeşil biber

4 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

1 su bardağı su

HAZIRLIK

Soğanları ve sarımsakları ince ince doğrayın.

Domatesleri küp küp doğrayın.

Yeşil biberleri halka halka doğrayın.

Kuşbaşı etleri geniş bir kaba alın.

Üzerine doğradığınız soğanları, sarımsakları, domatesleri ve biberleri ekleyin.

Tereyağı ve zeytinyağını da ekleyerek iyice karıştırın.

Tuz, karabiber ve kırmızı biberi ekleyin ve karışımı iyice harmanlayın.

Testinin altına birkaç yemek kaşığı su ekleyin.

Hazırladığınız karışımı testiye doldurun.

Testinin ağzını temiz bir alüminyum folyo ile sıkıca kapatın. (Geleneksel yöntemle testi hamur ile kapatılır.)

Testiyi önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 2 saat pişirin.

Testiyi fırından çıkardıktan sonra dikkatlice açın.

Testiyi dikkatlice kırarak veya keserek açın ve kebabı servis yapın.

Yanında pirinç pilavı ve taze yeşilliklerle servis edebilirsiniz.