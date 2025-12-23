MasterChef Türkiye All Star’da altın önlük heyecanı yaşandı. 22 Aralık akşamı “klasik Türk tatlıları” temasıyla karşı karşıya gelen mavi ve kırmızı takım, altın önlük mücadelesinin ilk etabında kıyasıya yarıştı. Peki, MasterChef All Star Altın Kupa'da altın önlük oyununu hangi takım kazandı? 22 Aralık Pazartesi günü MasterChef All Star Altın Kupa'da altın önlüğün ilk sahibi kim oldu?

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA ALTIN ÖNLÜK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef All Star Altın Kupa'da altın önlük oyununu altın önlük oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA ALTIN ÖNLÜĞÜN İLK SAHİBİ KİM OLDU?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın önlüğün ilk sahibi Sergen oldu.