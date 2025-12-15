Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.12.2025 00:37:00
Haber Merkezi
MasterChef All Star’da Barış ve Semih’in vedasının ardından haftanın ilk oyununda yarışmacılar kaptanlık için mücadele etti ve en iyi tabağı hazırlayan isim mavi takım kaptanı oldu. Peki, MasterChef All Star Altın Kupa'da kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte, Masterchef All Star Altın Kupa'da bu haftanın takımları...

MasterChef All Star Altın Kupa’da kaptanlık oyunu oynandı. Şeflerin “Ben Saksı Değilim” yemeğini isteyen yarışmada yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazanarak kırmızı takım kaptanını belirleme hakkını elde etti. Peki, MasterChef All Star Altın Kupa'da kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Aralık Pazar günü MasterChef All Star Altın Kupa'da mavi takım kaptanı kim oldu? İşte, Masterchef All Star Altın Kupa'da bu haftanın takımları...

Image

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 

En iyi tabağı hazırlayarak mavi takım kaptanlığını kazanan Kıvanç, kırmızı takım kaptanı olarak Dilara’yı seçti.

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA TAKIMLAR NASIL OLDU?

Image

Mavi Takım

Kıvanç (Kaptan)

Beyza

Ayaz

Çağatay

Hakan

Özkan

Barbaros

Batuhan

Alican

Image

Kırmızı Takım

Dilara (Kaptan)

Hasan

Sergen

Eren

Kerem

Sezer

Eda

Tolga

Erim

