MasterChef All Star Altın Kupa’da kaptanlık oyunu oynandı. Şeflerin “Ben Saksı Değilim” yemeğini isteyen yarışmada yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazanarak kırmızı takım kaptanını belirleme hakkını elde etti. Peki, MasterChef All Star Altın Kupa'da kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Aralık Pazar günü MasterChef All Star Altın Kupa'da mavi takım kaptanı kim oldu? İşte, Masterchef All Star Altın Kupa'da bu haftanın takımları...
MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
En iyi tabağı hazırlayarak mavi takım kaptanlığını kazanan Kıvanç, kırmızı takım kaptanı olarak Dilara’yı seçti.
MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım
Kıvanç (Kaptan)
Beyza
Ayaz
Çağatay
Hakan
Özkan
Barbaros
Batuhan
Alican
Kırmızı Takım
Dilara (Kaptan)
Hasan
Sergen
Eren
Kerem
Sezer
Eda
Tolga
Erim