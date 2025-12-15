MasterChef All Star Altın Kupa’da kaptanlık oyunu oynandı. Şeflerin “Ben Saksı Değilim” yemeğini isteyen yarışmada yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı oldu ve bireysel dokunulmazlığı kazanarak kırmızı takım kaptanını belirleme hakkını elde etti. Peki, MasterChef All Star Altın Kupa'da kaptanlık oyununu kim kazandı? 14 Aralık Pazar günü MasterChef All Star Altın Kupa'da mavi takım kaptanı kim oldu? İşte, Masterchef All Star Altın Kupa'da bu haftanın takımları...

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

En iyi tabağı hazırlayarak mavi takım kaptanlığını kazanan Kıvanç, kırmızı takım kaptanı olarak Dilara’yı seçti.

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA TAKIMLAR NASIL OLDU?

Mavi Takım

Kıvanç (Kaptan)

Beyza

Ayaz

Çağatay

Hakan

Özkan

Barbaros

Batuhan

Alican

Kırmızı Takım

Dilara (Kaptan)

Hasan

Sergen

Eren

Kerem

Sezer

Eda

Tolga

Erim