Eski hakemler Trabzonspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'El Bilal Toure ayağıyla bastı ama...'

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor - Beşiktaş derbisi 3-3 berabere bitti. Beşiktaş'ta El Bilal Toure kırmızı kart gördü. Eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran tartışmalı anları beIN SPORTS'ta konuştu.

2' Emirhan Topçu'nun gördüğü sarı kart

Deniz Çoban: Hakemler maça iyi başlayamıyorlar. Ali Şansalan bunun dersini verir gibiydi. İlk pozisyonda sarı kartı gösterdi. Doğru bir karar.

Bahattin Duran: Net bir kontrolsüz basma. Doğru karar.

Bülent Yıldırım: Bunun dakikası olmaz. Doğru bir karar.

5' Orkun Kökçü'nün sarı kart gördüğü pozisyon

Bahattin Duran: Kırmızı kartın sınırlarını zorlasa da sarı kart doğru. Topuğunu tam bileğe oturtmamış. Güç transferini aktaramamış. Bu haliyle sarı kartı kabul ediyorum. Biraz daha yukarıda olsaydı kırmızı kart olurdu.

Deniz Çoban: Hakemin sarı kartı göstermesi doğru.

Bülent Yıldırım: Bu haliyle doğru bir sarı kart.

36' El Bilal Toure'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon

Bahattin Duran: Bu hemen taç çizgisinin önü. Bunu ağır çekimde izlememek lazım. Fotoğrafı bu şekilde durdurursak bizi yanıltır. Acımasız, sert hissini vermedi. Buna VAR müdahale etti. Bu pozisyonlar gaddarlık yok. El Bilal Toure ayağıyla bastı ama iki ayağıyla mı bastı? Dizden gücü aktardı mı? Hayır. Kramponunun altı değer değmez ayağını kaldırdı. Hızlı gelmiyor, şiddet yok. Kontrolsüz hareket diyebilirsin. Ozan'da hiçbir beklenti yok. Trabzonspor takımı hemen oyuna başladı. O sırada hakemden düdük geldi. Çok yanlış bir VAR müdahalesi. En fazla sarı kart olabilir. VAR müdahalesi çok yanlış.

Bülent Yıldırım: Asla kırmızı kart düşünmem. VAR müdahalesini kabul etmek mümkün değil. Maçın gidişatını bozuyor.

Deniz Çoban: Bu görüntü her şeyi anlatıyor. Pozisyon yaralayıcı, gaddar olmalı. Öyle bir şey olsa Ozan'ın bu kadar hızlı kalkması olağan akışa uygun değil. Benim gördüğüm Ozan zaten bir şey hissetmemiş. Demek ki güç transferi gerçekleşmemiş. Bakın ilk etapta kimse hakemin neyi beklediğini anlamıyor. Pozisyonu izlemeye geldiğinde hakem, Trabzonspor futbolcuları ve heyeti kendi aleyhlerine bir şey çıkacak sanıyor. Sarı kart olmalıydı. Dizler bükülü, güç transferi yok. Klasik sarı kart. Kırmızı kartı hiç düşünmem.