MasterChef All Star’da altın kupa heyecanı tüm hızıyla devam etti. 28 Aralık Pazar akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, farklı lezzetler hazırlayarak jüriyi etkilemeye çalıştı. Gecenin sonunda yarışmacılardan biri, kalan son iki altın önlükten birinin sahibi oldu. Peki, MasterChef All Star'da altın önlük oyununu kim kazandı? 28 Aralık'ta MasterChef All Star'da 7. altın önlüğü kim kazandı?

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa yarışmasında altın önlüğün ilk sahibi Sergen oldu. Hasan, Çağatay ve Barbaros ilk dört önlüğü kazanan yarışmacılar arasında yer aldı. Beşinci altın önlüğü Ayaz kazanırken, altıncı önlüğün sahibi ise Kerem oldu.

BUGÜN ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın önlüğün yedinci sahibi Dilara oldu.