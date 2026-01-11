MasterChef Türkiye’nin son bölümünde heyecan zirveye çıktı. Daha önce 8 altın önlüğü kazanarak finale bir adım daha yaklaşan yarışmacılar, bu kez üçüncü altın ceketin sahibi olabilmek için mutfakta tüm yeteneklerini ortaya koydu. Peki, MasterChef All Star'da kim kazandı? 10 Ocak'ta MasterChef All Star'da 3. ceketi kim kazandı?

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA'DA ALTIN CEKETİ KAZANAN İSİMLER KİM OLDU?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da ceketin ilk sahibi Hasan, 2. ceketin sahibi ise Sergen olmuştu.

BUGÜN CEKETİ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da 10 Ocak'ta 3. ceketin sahibi Kıvanç oldu.