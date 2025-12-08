Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mavi takımın kaptanı belli oldu: All Star'da ilk kaptanlık oyunu!

MasterChef All Star'da mavi takımın kaptanının kim olduğu merak ediliyor. Peki, MasterChef All Star'da mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef'te kim kazandı?

MasterChef Türkiye All Star'da yarışmacılar ilk kaptanlık oyunu için önlüklerini giydi. Altın Kupa için yarışacak olan yarışmacılar en başarılı Beef Wellington'u hazırlamak ve mavi takımın kaptanı olmak için ter döktü. Peki, MasterChef All Star'da mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef'te kim kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da ilk takım kaptanı olan yarışmacı Çağatay oldu. Çağatay kırmızı takımın kaptanı olarak Sergen'i seçti.

MAVİ TAKIM

Çağatay (K)

Eren

Semih

Alican

Kerem

Beyza

Erim

Eda

Hakan

 

KIRMIZI TAKIM

Sergen (K)

Hasan

Ayaz

Barbaros

Kıvanç

Tolga

Batuhan

Dilara

Barış

