Mavi takımın kaptanı belli oldu: All Star'da ilk kaptanlık oyunu!

MasterChef Türkiye All Star'da yarışmacılar ilk kaptanlık oyunu için önlüklerini giydi. Altın Kupa için yarışacak olan yarışmacılar en başarılı Beef Wellington'u hazırlamak ve mavi takımın kaptanı olmak için ter döktü. Peki, MasterChef All Star'da mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef'te kim kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE MAV İ TAKIMIN KAPTANI K İ M OLDU?

MasterChef All Star'da ilk takım kaptanı olan yarışmacı Çağatay oldu. Çağatay kırmızı takımın kaptanı olarak Sergen'i seçti.

MAVİ TAKIM

Çağatay (K)

Eren

Semih

Alican

Kerem

Beyza

Erim

Eda

Hakan

KIRMIZI TAKIM

Sergen (K)

Hasan

Ayaz

Barbaros

Kıvanç

Tolga

Batuhan

Dilara

Barış