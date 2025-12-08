Mavi takımın kaptanı belli oldu: All Star'da ilk kaptanlık oyunu!

MasterChef Türkiye All Star'da yarışmacılar ilk kaptanlık oyunu için önlüklerini giydi. Altın Kupa için yarışacak olan yarışmacılar en başarılı Beef Wellington'u hazırlamak ve mavi takımın kaptanı olmak için ter döktü. Peki, MasterChef All Star'da mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef'te kim kazandı? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef All Star'da ilk takım kaptanı olan yarışmacı Çağatay oldu. Çağatay kırmızı takımın kaptanı olarak Sergen'i seçti.
MAVİ TAKIM
Çağatay (K)
Eren
Semih
Alican
Kerem
Beyza
Erim
Eda
Hakan
KIRMIZI TAKIM
Sergen (K)
Hasan
Ayaz
Barbaros
Kıvanç
Tolga
Batuhan
Dilara
Barış