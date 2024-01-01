Yayınlanma: 01.01.2024 - 15:58

Güncelleme: 01.01.2024 - 15:58

'MasterChef Türkiye All Star bu akşam yok mu?' soruları ile gündemdeki yerini aldı. Bu sezon 'All Star' formatıyla ekranlara gelen MasterChef Türkiye yarışmasında final haftası heyecanı yaşanıyor. Peki, MasterChef bitti mi? MasterChef ne zaman bitecek? MasterChef finali ne zaman?

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Son beşe kalmayı başaran Barbaros, Tahsin, Sergen, Hasan ve Esra arasından bir isim, büyük finalde şeflerden en yüksek puanı alarak sezonun şampiyonu olarak kupayı kaldıracak. Finalde Türk ve uluslararası mutfaktan kendi menülerini çıkaracak olan yarışmacılar, 90 puan üzerinden değerlendirilecek.

MasterChef All Star'ın yayınlanan son bölümünde final tarihi ve konsepti açıklandı. Final tarihini açıklayan isim Somer Sivrioğlu oldu. Sivrioğlu, final ile ilgili olarak; "Bu haftanın sonunda 7 Ocak Pazar gecesi canlı yayında MasterChef All Star 2023'ün şampiyonu belli olacak. Koca bir sezon geride kalıyor. Hepimiz bütün ekibimiz çok büyük emekler verdik. Çok uğraştık, hayırlısıyla bu haftayı da geçirip şampiyonumuzu hep beraber kutlayıp sarılmak istiyoruz. Hepimize bol şans." ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİMLER FİNALE KALDI?

Tahsin

Barbaros

Sergen

Esra

Hasan