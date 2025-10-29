MasterChef'te heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU K İM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

