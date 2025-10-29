Haftanın ikinci takım oyunu kazananı netlik kazanıyor. Masterchef Türkiye'de 7 bölge 7 yemek teması dikkat çekti. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 28 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU K İM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Çağatay kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk eleme adayları mavi takımdan Ayten ve Barış seçilirken, haftanın 3. ve 4. eleme adayları henüz belli olmadı.

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM:

Onur (Kaptan)

Furkan

Çağatay

Özkan

Ayla

Ayten

Murat Can

Barış

KIRMIZI TAKIM:

Mert (Kaptan)

Gizem

Hakan

Sümeyye

Sezer

Eylül

Aslı

Çağlar