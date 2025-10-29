Haftanın ikinci takım oyunu kazananı netlik kazanıyor. Masterchef Türkiye'de 7 bölge 7 yemek teması dikkat çekti. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 28 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık oyununu Çağatay kazandı.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ilk eleme adayları mavi takımdan Ayten ve Barış seçilirken, haftanın 3. ve 4. eleme adayları henüz belli olmadı.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Onur (Kaptan)
Furkan
Çağatay
Özkan
Ayla
Ayten
Murat Can
Barış
KIRMIZI TAKIM:
Mert (Kaptan)
Gizem
Hakan
Sümeyye
Sezer
Eylül
Aslı
Çağlar