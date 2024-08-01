Yayınlanma: 01.08.2024 - 23:22

Güncelleme: 01.08.2024 - 23:22

MasterChef'in yeni bölümünde şefler yarışmacılardan ilk etapta tarte tatin yapmalarını istedi. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef 18. yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF 18. YARIŞMACI KİM OLDU?

Açıklandığında haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF 17. YARIŞMACI KİM OLDU?

İkinci etabın konusu ise biryani oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Emre ana kadroya giren 17. yarışmacı olarak önlüğün sahibi oldu.

MASTERCHEF 16. YARIŞMACI KİM OLDU?

Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Beyza 16. önlüğün sahibi oldu.

MASTERCHEF 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'te 15. önlüğün sahibi Nigar oldu.