Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda eleme potasına dahil olan yarışmacılar araştırılıyor. Peki, MasterChef'te 14 Kasım'da eleme adayı kim oldu? MasterChef'te kim kazandı?

MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım oyununda kazanan taraf mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kırmızı takımdan Mert bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takımdan Sümeyye ve Murat Can haftanın eleme adayı oldu.