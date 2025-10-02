Cumhuriyet Gazetesi Logo
Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 1 Ekim Çarşamba günü MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kim oldu?

Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak ediliyor. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 1 Ekim Çarşamba günü MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te eleme adayları kim oldu? 

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Ayten oldu. 

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Mert ve Onur oldu. 

