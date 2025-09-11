Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.09.2025 00:33:00
Haber Merkezi
Masterchef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık oyununun ardından takım kaptanları merak konusu odu. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 10 Eylül Çarşamba günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak ediliyor. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 10 Eylül Çarşamba günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Çağlar oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Onur ve İlhan oldu. 

