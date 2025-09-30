Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.09.2025 00:31:00
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Eylül Pazartesi günü eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Eylül Pazartesi günü eleme adayları kim oldu?

 

Masterchef Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve dokunulmazlığı kaybeden takım, ilk eleme adaylarını potaya gönderdi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Eylül Pazartesi günü eleme adayları kim oldu?

Image

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

Image

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Gizem oldu.

Image

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Deniz ve Furkan oldu. 

 

