Masterchef Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve dokunulmazlığı kaybeden takım, ilk eleme adaylarını potaya gönderdi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Eylül Pazartesi günü eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Gizem oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Deniz ve Furkan oldu.