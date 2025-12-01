MasterChef Türkiye'de ceket savaşları başladı: 30 Kasım Pazar günü MasterChef'te ilk ceketin sahibi kim oldu?

MasterChef Türkiye’de heyecan ceket savaşlarıyla doruğa çıkarken, yarışmacılar bireysel oyunların ardından ilk ceketi giymek için kıyasıya mücadele etti. Peki, 30 Kasım Pazar günü MasterChef'te ilk ceketin sahibi kim oldu? MasterChef Türkiye'de son kalan 8'e hangi yarışmacılar kaldı?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE İLK CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de ceketin ilk sahibi Çağatay oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE SON KALAN 8'E HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?

Gizem

Sümeyye

Özkan

Barış

Hakan

Mert

Sezer

Çağatay