MasterChef Türkiye’nin 22 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Ekim Çarşamba günü MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE B İ REYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUN U K İ M KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Çağatay oldu.

BU HAFTA MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA KİMLER GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2025’te günün eleme adayları Çağlar ve Hakan oldu.