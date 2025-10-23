Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.10.2025 00:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MasterChef Türkiye’nin 22 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı? 22 Ekim Çarşamba günü MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu? 

Image

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

Image

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Çağatay oldu.

Image

BU HAFTA MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA KİMLER GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2025’te günün eleme adayları Çağlar ve Hakan oldu.

İlgili Konular: #Masterchef Türkiye #Eleme Adayı #masterchef dokunulmazlık