21.10.2025 00:20:00
MasterChef’te mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken, bir takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 20 Ekim Pazartesi günü MasterChef'te eleme adayları kim oldu?

Image

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

Image

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Barış oldu.

Image

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Aslı ve Sümeyye oldu. 

İlgili Konular: #Masterchef Türkiye #Eleme Adayı #masterchef dokunulmazlık