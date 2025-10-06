MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla devam etti. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet yaşandı ve en iyi hamburgeri yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme hakkını elde etti. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim Pazar günü MasterChef'te Mavi Takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te mavi takım kaptanı Cansu olurken, kırmızı takım kaptanı olarak ise Ayten’i seçti.

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM:

Cansu (Kaptan)

Furkan

Özkan

Hakan

Ayla

Mert

Eylül

Murat Can

Çağlar

Nisa

KIRMIZI TAKIM: