6.10.2025 00:33:00
6.10.2025 00:33:00
Haber Merkezi
Masterchef Türkiye'de yeni takımlar belli oldu. Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılar haftanın yeni takımlarını belirledi. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 5 Ekim Pazar günü MasterChef'te Mavi Takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te mavi takım kaptanı Cansu olurken, kırmızı takım kaptanı olarak ise Ayten’i seçti.

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM:

  • Cansu (Kaptan)
  • Furkan
  • Özkan
  • Hakan
  • Ayla
  • Mert
  • Eylül
  • Murat Can
  • Çağlar
  • Nisa

KIRMIZI TAKIM:

  • Ayten (Kaptan)
  • Çağatay
  • Sümeyye
  • Gizem
  • Sezer
  • İhsan
  • Onur
  • Aslı
  • Barış
