MasterChef yeni sezon ne zaman? MasterChef 2024 ne zaman başlayacak?
TV8'de izleyiciyle buluşan yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonda ne zaman ekranlara geleceği merak konusu oldu. Peki, MasterChef yeni sezon ne zaman? MasterChef 2024 ne zaman başlayacak?
TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen programı MasterChef için geri sayım başladı. Peki, MasterChef yeni sezon ne zaman? MasterChef 2024 ne zaman başlayacak?
MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarışmanın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yarışma geçen sezon Haziran ayında başlamıştı.
Öte yandan yayıncı kanaldan da yeni sezona dair bir açıklama gelmedi.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Baban neden görevden alındı biliyor musun?...'
- 'Ateş'ten sorulara hakaret dolu yanıtlar
- Tarihi baştan yazdıracak 500 bin yıllık keşif!
- Osmaniye'de yüz güldüren hasat: 9 liraya satılıyor
- Bir üst düzey yönetici daha 'affını' istedi
- 'Başkan adaylığından çekileceğim...'
- Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı!
- Ata Emre cinayetinde yeni gelişme
- 'Ya kendilerine gelecekler veyahut da...'
- Rize'de korkunç 'trafik' tartışması!