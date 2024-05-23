Yayınlanma: 23.05.2024 - 10:00

Güncelleme: 23.05.2024 - 10:00

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen programı MasterChef için geri sayım başladı. Peki, MasterChef yeni sezon ne zaman? MasterChef 2024 ne zaman başlayacak?

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarışmanın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yarışma geçen sezon Haziran ayında başlamıştı.

Öte yandan yayıncı kanaldan da yeni sezona dair bir açıklama gelmedi.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.