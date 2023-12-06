MasterChef'te dün akşam neler yaşandı? 5 Aralık MasterChef'te eleme potasına kim girdi? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:32

Güncelleme: 06.12.2023 - 11:32

MasterChef'te dün akşam nefesler tutuldu. MasterChef All Star eleme adayları, 5 Aralık Salı akşamı dokunulmazlık oyunu ile belli oldu. Peki, MasterChef'te dün akşam neler yaşandı? 5 Aralık MasterChef'te eleme potasına kim girdi? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazadı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mavi takımın dokunulmazlık oyununu kaybetti. Gergin geçen oylama sonucu eleme potasına Esra girdi. Böylece MasterChef'te 1. eleme adayı Esra seçildi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın birinci i dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan dürümler istedi. Beş çeşit dürüm düellosunda eşleşmeler ise şöyle oldu;

Adana Dürüm: Esra-Batuhan

Urfa Dürüm: Hasan-Kıvanç,

Çöp Şiş Dürüm: Eren-Barbaros,

Tavuk Şiş Dürüm: Cemre-Tahsin

Nohut Dürüm: Sergen-Dilara

Şeflerin verdikleri süre ile yarışmacılar en iyi tabakları çıkarmak için elinden geleni yaptı. Süre sonunda yarışmacıların hazırladığı yemekler şefler tarafından değerlendirildi. Şeflerin kararına göre kazanan kırmızı takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları gecenin ikinci etabında bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Bu turda Danilo Şef ile yarışmacılar eş zamanlı yemek hazırladı.

Süre sonunda en iyi tabağı yapan isimler, Esra, Kıvanç ve Cemre oldu. Gecenin sonunda ise bireyselliği Kıvanç elde etti.