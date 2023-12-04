Yayınlanma: 04.12.2023 - 23:30

Güncelleme: 04.12.2023 - 23:30

MasterChef'te kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olacağı oyunda günün konsepti simit oldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Aralık MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef takımlar nasıl oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

En başarışı simit yapan kişi Eren oldu. İlk turda başarılı olan isimler ise şu şekilde: Eren, Tahsin, Barbaros, Sergen ve Kıvanç oldu. Bu yarışmacılar ikinci etapta simit ile yaratıcı tabaklar yaptılar. Gecenin sonunda ise en başarılı yarışmacı mavi takımın kaptanı oluyor.

Yaratıcılık aşamasındaki tabaklar şefler tarafından değerlendirildi ve beşinci Barbaros, dördüncü Tahsin, üçüncü Sergen oldu. Haftanın mavi takım kaptanı Kıvcanç olurken, Eren ise ikincilik elde etti.

Mavi Takım

Kıvanç - Kaptan

Eren

Barbaros

Cemre

Esra

Kırmızı Takım

Sergen - Kaptan

Hasan

Tahsin

Dilara

Batuhan