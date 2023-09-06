MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 5 Eylül MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te eleme adayları belli oldu. Seyircilerin heyecanla izlediği MasterChef'te kıyasıya bir rekabet yaşandı. Yurttaşlar eleme potasına kimin girdiğini merak etti. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 5 Eylül MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 16:36
MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 5 Eylül MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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MasterChef'te eleme potasına giren isimler belli oldu. Yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 5 Eylül MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte dokunulmazlık oyununun kazananı...

MASTERCHEF'TE İLK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 

Mavi ve kırmızı takım, haftanın ilk oyununda karşılaştı. Şefler, takımlardan Cezayir mutfağından şu yemekleri 1 saatte istedi:

Chorba beida ve kesra

Tajine zitoune

Rechta marga

Mesfouf

Hasanpaşa köfte

Mkhabez

Makroudh

Yarış sonunda kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununa çıkan mavi takımın tabakları arasından en başarılı olan isimler; Suna, Hasan, Barbaros, Esra oldu. Dört isimden dokunulmazlığı da Hasan kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dün akşamın eleme adayları Ayaz ve Suna oldu.


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dokunulmazlık MasterChef Kırmızı takım

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