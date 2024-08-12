MasterChef'te kim elendi? 11 Ağustos 2024 yarışmaya kim veda etti? İşte, MasterChef'in ilk eleme gecesi...

MasterChef 'e veda eden ilk yarışmacı 11 Ağustos Pazar günü belli oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi? 11 Ağustos 2024 yarışmaya kim veda etti? İşte, MasterChef'in ilk eleme gecesi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 00:17
MasterChef'te kim elendi? 11 Ağustos 2024 yarışmaya kim veda etti? İşte, MasterChef'in ilk eleme gecesi...
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MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar, serüvenlerine devam edebilmek için mücadele etti. İlk eleme oyununun oynandığı 11 Ağustos akşamında, bir kişi hayallerine veda etti. MasterChef 2024'te eleme heyecanının yaşandığı bu akşamda yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. Peki, MasterChef'te kim elendi? 11 Ağustos 2024 yarışmaya kim veda etti? İşte, MasterChef 2024'in ilk eleme gecesi...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

MasterChef'in 11 Ağustos 2024 tarihli son bölümünde, mavi takım ve kırmızı takım haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Eleme potasına giren isimler ise Serhat, Deniz, Beyza, Muratcan, Çağlar, Ayşe ve Nigar oldu. Yarışmacılar, bu kritik oyunda MasterChef maceralarına devam edebilmek için kıyasıya mücadele etti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu sezonun ilk elemesi gerçekleşti ve yarışmaya veda eden isim Serhat oldu. Türkiye'nin sevilen yemek yarışmasında, yapılan ilk eleme sonucunda Serhat, yarışmanın ilk haftasında elenerek MasterChef hayallerine veda etti.


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