MasterChef'te son eleme adayı kim oldu? 10 Ağustos 2024 dokunulmazlığı kim kazandı?

Yayınlanma: 11.08.2024 - 00:06

Güncelleme: 11.08.2024 - 00:07

MasterChef, 10 Ağustos Cumartesi akşamı yayımkanan bölümü ile izleyici buluştu. MasterChef'te son eleme adayı bu gece oynan oyun sonrası belli oldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın son dokunulmazlık oyunu için yarıştı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yapılan oylamaların ve dokunulmazlık oyunlarının sonucunda kırmızı takımdan potaya Serhat, Deniz, Çağlar ve Ayşe girerken mavi takımdan ise Beyza ve Murat Can potaya girdi.

Bu gece ise son eleme adayı belli oldu. MasterChef'te eleme potasına giden 7'inci aday Nigar oldu