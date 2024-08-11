MasterChef'te son eleme adayı kim oldu? 10 Ağustos 2024 dokunulmazlığı kim kazandı?
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2024 yarışmasında, bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef'te kazanan takım kim oldu? İşte, ayrıntılar...
MasterChef, 10 Ağustos Cumartesi akşamı yayımkanan bölümü ile izleyici buluştu. MasterChef'te son eleme adayı bu gece oynan oyun sonrası belli oldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın son dokunulmazlık oyunu için yarıştı.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yapılan oylamaların ve dokunulmazlık oyunlarının sonucunda kırmızı takımdan potaya Serhat, Deniz, Çağlar ve Ayşe girerken mavi takımdan ise Beyza ve Murat Can potaya girdi.
Bu gece ise son eleme adayı belli oldu. MasterChef'te eleme potasına giden 7'inci aday Nigar oldu
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