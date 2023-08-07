Yayınlanma: 07.08.2023 - 12:59

Güncelleme: 07.08.2023 - 12:59

MasterChef All Star'ın yeni yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Barbaros Yoloğlu'nun MasterChef'te hangi sezonda yarıştığı ve kaçıncı olduğu merak ediliyor. Peki, Barbaros Yoloğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? MasterChef All Star yeni yarışmacısı Barbaros Yoloğlu hangi sezonda yarıştı, kaçıncı oldu? İşte ayrıntılar...

BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?

MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Barbaros Yoloğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya geldi. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan Yoloğlu, güreş ve farklı spor dalları ile ilgilendi. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar verdi. Bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalıştı, ardından üniversite eğitimini için gittiği Erzurum'da, çalışma hayatına devam etti.

2020 sezonunda Serhat Doğramacı ile final gecesinde karşılaşan MasterChef Barbaros ikinci olmuştu. Yarışmadan sonra şefliğe devam eden Yoloğlu kendi işini kurmuştu.

BARBAROS YOLOĞLU ÖZEL HAYATI

İş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Yoloğlu sevgilisi Şule İdil Aydın ile Samsun'da nikah masasına oturdu. Barbaros'un nikah şahitliğini finalde yarıştığı yakın arkadaşı Serhat Doğramacı yaptı.

BARBAROS YOLOĞLU MASTERCHEF'İN HANGİ SEZONUNDA YARIŞTI?

Barbaros Yoloğlu geçtiğimiz yıl Serhat Doğramacı ile birlikte verdiği birincilik mücadelesinde son ana kadar kıyasıya bir rekabet yaşamış ve yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.