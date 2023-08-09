Kaşık atma ne demek? MasterChef şefler neden kaşık atıyor? Kaşık neden atılır? MasterChef All Star kimlere kaşık atıldı?

MasterChef All Star yarışmasıyla gündeme gelen kaşık atma kavramının ne anlama geldiği merak ediliyor. MasterChef All Star'ın 52. bölümünde kaşık atılacağı belirtildi. Peki, Kaşık atma ne demek? MasterChef şefler neden kaşık atıyor? Kaşık neden atılır? MasterChef All Star kimlere kaşık atıldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2023 - 11:46
Kaşık atma ne demek? MasterChef şefler neden kaşık atıyor? Kaşık neden atılır? MasterChef All Star kimlere kaşık atıldı?
Abone Ol google-news

MasterChef All Star yarışmasında her hafta yeniden oluşturulan kırmızı ve mavi takıma arasındaki kıyasıya mücadele hız kesmeden devam ediyor. MasterChef All Star'ın yayınlanan yeni bölümünde bahsedilen kaşık atma kavramının ne olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Kaşık atma ne demek? MasterChef şefler neden kaşık atıyor? Kaşık neden atılır? MasterChef All Star kimlere kaşık atıldı? İşte ayrıntılar...

KAŞIK ATMAK NEDİR, NE DEMEK?

Kaşık atmak, aşçılık sektöründe öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiçbir eksik bulamayan şeflerin yaptığı bir davranış olarak biliniyor. Yani bir şefin kaşık atması demek öğrencisine "benim sana öğretebileceğim herhangi bir şey almadı" demek oluyor.

MASTERCHEF'TE KİMLERE KAŞIK ATILDI?

Azize

Tahsin

Metin

Talha Enes Yıldız

Barbaros

Eren

Burcu

Hasan


MasterChef masterchef all star kaşık atma kaşık atmak

İlgili Haberler

Arı Maya filminin konusu ne? Arı Maya filminin oyuncuları kim?

Arı Maya filminin konusu ne? Arı Maya filminin oyuncuları kim?
Acu’nun ördüğü barikatı aşarak tehdit eden sanık dün yargılandı: ‘Hayatım söz konusu’

Acu’nun ördüğü barikatı aşarak tehdit eden sanık dün yargılandı: ‘Hayatım söz konusu’
Uzmanlar, yapay zeka konusunda uyardı: 20 soruda yarım litre su

Uzmanlar, yapay zeka konusunda uyardı: 20 soruda yarım litre su

En Çok Okunan Haberler