Yayınlanma: 09.08.2023 - 11:46

Güncelleme: 09.08.2023 - 11:46

MasterChef All Star yarışmasında her hafta yeniden oluşturulan kırmızı ve mavi takıma arasındaki kıyasıya mücadele hız kesmeden devam ediyor. MasterChef All Star'ın yayınlanan yeni bölümünde bahsedilen kaşık atma kavramının ne olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Kaşık atma ne demek? MasterChef şefler neden kaşık atıyor? Kaşık neden atılır? MasterChef All Star kimlere kaşık atıldı? İşte ayrıntılar...

KAŞIK ATMAK NEDİR, NE DEMEK?

Kaşık atmak, aşçılık sektöründe öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiçbir eksik bulamayan şeflerin yaptığı bir davranış olarak biliniyor. Yani bir şefin kaşık atması demek öğrencisine "benim sana öğretebileceğim herhangi bir şey almadı" demek oluyor.

MASTERCHEF'TE KİMLERE KAŞIK ATILDI?

Azize

Tahsin

Metin

Talha Enes Yıldız

Barbaros

Eren

Burcu

Hasan