MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 11 Ekim Cuma MasterChef ödülü nedir? İşte, büyük ödülü kazanan o yarışmacı...

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, heyecan dolu ödül için bir kez daha mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 11 Ekim Cuma MasterChef ödülü nedir? İşte, büyük ödülü kazanan o yarışmacı...

MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 11 Ekim Cuma MasterChef ödülü nedir? İşte, büyük ödülü kazanan o yarışmacı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2024 - 00:37

TV8 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen MasterChef yarışmasında ödül heyecanı yaşandı. Hafta boyunca gerçekleşen dokunulmazlık mücadelelerinin ardından 6 yarışmacı potaya girdi. Eleme öncesinde yarışmacılar, nefes kesen bir ödül oyunu için son kez tezgah başına geçti. Peki, MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 11 Ekim 2024 MasterChef ödülü nedir? İşte, büyük ödülü kazanan o yarışmacı...

11 EKİM CUMA MASTERCHEF ÖDÜLÜ NEDİR?

11 Ekim Cuma günü oynanan oyunda ödül 100 TL oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yaratıcılık, lezzet ve sunum açısından özenle değerlendirilen tabaklar arasından en iyisinin seçilmesi heyecan dolu anlar yaşattı. Şeflerin titiz değerlendirmeleri sonucunda, en başarılı tabağı hazırlayan Nigar, 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.


Etiketler: #MasterChef #MasterChef 2024 #MasterChef ödül oyunu

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