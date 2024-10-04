MasterChef Balaban köftesi nasıl yapılır? Eskişehir mutfağının sevilen lezzeti Balaban köftesi tarifi...

BALABAN KÖFTESİ YAPILIŞI

İlk olarak köfte harcını hazırlamak için geniş bir kaba kıymayı koyun.

Üzerine rendelenmiş soğan ve sarımsağı, ıslatılıp sıkılmış bayat ekmek içini ekleyin.

Kimyon, karabiber ve tuzu da ilave ederek tüm malzemeleri iyice yoğurun.

Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, oval şekil verin ve köfteleri hazırlayın.

Hazırladığınız köfteleri, az yağlı bir tavada ya da ızgarada her iki tarafı kızarana kadar pişirin.

Köfteler pişerken, bir yandan da sosu hazırlamaya başlayın.

Bir tavada tereyağını eritin, üzerine domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Ardından suyu ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Sos kaynamaya başlayınca altını kısın ve birkaç dakika daha pişirerek sosu yoğunlaştırın.

İsteğe göre pul biber ekleyerek acı sevenler için sosu daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

Bayat pidenizi ya da ekmeğinizi küp küp doğrayın.

Bir tavada tereyağını eritin ve küp doğranmış pideleri bu tereyağında çıtır çıtır olana kadar kavurun.

Pideler altın rengi alana kadar pişirmeye devam edin.

Servis tabaklarına önce tereyağlı pideleri yerleştirin.

Üzerine pişirdiğiniz köfteleri dizin. Yoğurdu köftelerin kenarına ya da üzerine dökebilirsiniz.

Son olarak hazırladığınız sıcak domates sosunu gezdirin.

Dilerseniz, eritilmiş tereyağını da köftelerin üzerine dökerek lezzetini artırabilirsiniz.

Afiyet olsun!