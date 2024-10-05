MasterChef deniz ürünleri sarma nasıl yapılır? Nefis deniz ürünleri sarma tarifi

Yayınlanma: 05.10.2024 - 17:32

Güncelleme: 05.10.2024 - 17:32

Deniz ürünleri sarma, deniz mahsullerinin benzersiz lezzetini bir araya getiren, damaklarda unutulmaz bir tat bırakan şık ve doyurucu bir yemek tarifidir. Balık, karides ve kalamar gibi deniz ürünlerinin ince bir hamur ya da sebze yaprağı içerisine sarılarak hazırlanan bu yemek, özellikle deniz ürünü sevenler için ideal bir seçenektir. Bu tarifi, akşam yemeklerinde veya özel davet sofralarınızda sunarak hem şık hem de lezzetli bir alternatif yaratabilirsiniz. Peki, MasterChef deniz ürünleri sarma nasıl yapılır? İşte, nefis deniz ürünleri sarma tarifi...

DENİZ ÜRÜNLERİ SARMA TARİFİ

Malzemeler

200 gram karides

200 gram beyaz etli balık filetosu (mezgit ya da levrek gibi)

100 gram kalamar

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz ve karabiber

İnce yapraklı taze pazı yaprakları (isteğe bağlı olarak lahana da kullanılabilir)

1 çay bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı

DENİZ ÜRÜNLERİ SARMA YAPILIŞI

İlk olarak, karidesleri temizleyin ve kabuklarını soyun.

Balık filetolarını ve kalamarı küçük parçalar halinde doğrayın.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve ince doğradığınız soğanı ve sarımsağı ekleyerek kavurun.

Soğanlar pembeleştikten sonra, doğradığınız balık, karides ve kalamar parçalarını tavaya ekleyin.

Deniz ürünlerini yüksek ateşte birkaç dakika soteleyin.

Tuz, karabiber ve limon suyunu ekleyerek lezzetlendirin.

Pazı yapraklarını sıcak suda kısa süre haşlayarak yumuşatın.

Her bir pazı yaprağını geniş bir zemine serin ve hazırladığınız deniz ürünleri karışımını yaprakların ortasına yerleştirin.

Yaprakları sarma şeklinde dikkatlice sarın. Sarmaları bir fırın kabına yerleştirin.

Fırınınızı 180 dereceye ayarlayın.

Bir tavada tereyağını eritip sarmaların üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Servis etmeden önce üzerine taze limon dilimleri ekleyebilir, yanına bol yeşillik ve sarımsaklı yoğurt ile sunarak şık bir tabak hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!