Yayınlanma: 15.10.2024 - 00:54

Güncelleme: 15.10.2024 - 00:54

MasterChef Türkiye'de MasterClass heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Danilo Şef'in önderliğinde gerçekleşen son bölümde, yarışmacılar günün MasterClass yemeği olan "Kruvasan"ı en yaratıcı şekilde hazırlamak için tezgah başına geçti. Yarışmacılar, hem sunum hem de lezzet açısından en iyi tabağı ortaya koymak için mücadele ederken, gecenin sonunda en başarılı kruvasanı yapan yarışmacı MasterClass'ı kazanarak gecenin büyük ödülü almaya hak kazanan yarışmacısı oldu. Peki, MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'te 14 Ekim günü MasterClass'ı kim kazandı? MasterClass ödülü ne? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF MASTERCLASS KİM KAZANDI?

MasterChef'te MasterClass heyecanı yine doruktaydı. Danilo Şef, yarışmacılara risotto ve kruvasan yapımının inceliklerini aktardı. Şeflerin verdiği eğitimlerin ardından, yarışmacılar en iyi tabaklarını ortaya koymak için yoğun bir çaba sarf etti. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı tabağı hazırlayan Şirin, MasterClass'ı kazanarak ödülün sahibi oldu.

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE?

MasterChef'te MasterClass'ı kazanan yarışmacı büyük bir ödülün sahibi oldu. Yarışmayı kazanan 3 yarışmacı, Danilo Şef'in İtalya'daki restoranında, şef ile birlikte mutfakta yemek yapma fırsatı elde edecek. Bu özel deneyim, yarışmacılara hem İtalyan mutfağını yakından tanıma hem de profesyonel mutfakta çalışma şansı sunacak.