MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef'te 13 Ekim Pazar günü yarışmaya veda eden isim...

Yayınlanma: 13.10.2024 - 19:35

Güncelleme: 13.10.2024 - 19:35

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda 10. haftada yarışmaya veda eden isim merak ediliyor. 7 ismin eleme potasına dahil olduğu haftada bir isim daha yarışmaya veda edecek. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi? İşte, MasterChef'te 13 Ekim Pazar günü yarışmaya veda eden isim...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'in 9. haftasında yarışmaya veda eden isim Ayşe oldu.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Şefler tarafından pide istenilen gecede en başarılı pideyi hazırlayan Nevzat mavi takımın kaptanı oldu.

KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takımın kaptanlığını kazanan Nevzat, kırmızı takımın kaptanı olarak Kerem'i seçti.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Nevzat

Eda

Emre

Şirin

Semih

Nigar

Ezgi

Muratcan

Erim

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kerem

Onur

Zübeyde

Beyza

Kaan

Alper

Hakan

Akın

TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kazananı kırmızı takım oldu.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Takım oyununu kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu için önlüklerini giydi. Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre haftanın ilk eleme adayı olarak Eda'yı seçti. Yapılan oylamada ise ikinci eleme adayı olark seçilen isim Nigar oldu.

İKİNCİ TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci takım oyununda kazanan taraf kırmızı takım oldu.

3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

İkinci kez bireysel dokunulmazlık oyunu oynayan mavi takımda dokunulmazlığı kazanan isim Semih oldu. Semih 3. eleme adayı olarak kaptan Nevzat'ı seçti. Yapılan oylama sonucunda seçilen 4. eleme adayı ise Emre oldu.

5. VE 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın son takım oyunu için önlüklerini giyen yarışmacılar piknik menüsü hazırladı. Gecenin sonunda kazanan taraf mavi takım oldu.

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyununda en başarılı tabağı hazırlayan Onur dokunulmazlığın sahibi oldu.

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Onur 5. eleme adayı olarak Zübeyde'nin adını verdi. Yapılan oylama sonucunda ise son eleme adayı olarak belirlenen isim Akın oldu.

7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın son eleme adayı olarak belirlenen isim Alper oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MastercHef Türkiye 2024 sezonunda 10. haftada ayrışmaya veda eden isim bugün belli olacak.