MasterChef'te talihsiz kaza: Mehmet Şef elini yaktı
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yayınlandı. Bu akşam ki bölümde talihsiz bir kaza meydana geldi. Mehmet Şef, Zeynep'in tezgahında elini yaktı.
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken şefler yarışmacılardan Akdeniz ülkelerinden yemekler teması ile lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi.
MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışının kazananı Mavi Takım oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Zeynep haftanın beşinci eleme adayı olarak Ayşe'yi seçti.
MEHMET ŞEF ELİNİ YAKTI
Kırmızı Takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele verirken Zeynep çift tadım yaptı. Mehmet Şef, Zeynep'in tezgahına gelip kaba dokunduğu anda eli yandı.
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