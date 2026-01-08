Orhan Pamuk'un “Masumiyet Müzesi” adlı romanından uyarlanan dizi için geri sayım başladı. Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemirli’nin başrolleri paylaştığı dizinin yönetmenliğini Zeynep Günay üstleniyor. Peki, Masumiyet Müzesi dizisi ne zaman yayımlanacak? Masumiyet Müzesi dizisi nerede yayımlanacak?

MASUMİYET MÜZESİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Masumiyet Müzesi dizisi, 13 Şubat 2026 tarihinde Netflix’te izleyiciyle buluşacak. Dizi yalnızca Netflix platformunda yayınlanacak ve dünya genelinde aynı anda erişime açılacak.

MASUMİYET MÜZESİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Orhan Pamuk’un unutulmaz eserinden uyarlanan dizi, 1970’lerin İstanbul’unda geçiyor. Zengin bir adam ile genç bir tezgâhtar kız arasında başlayan yasak aşk, zamanla tutkuya ve saplantıya dönüşen bir sevdaya evriliyor. Bu aşk hikâyesi yalnızca iki insanın yaşamını değil, dönem Türkiye’sinin toplumsal ve kültürel yapısını da gözler önüne seriyor.

“Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum.” repliği ise dizinin ruhunu ve yoğun duygusal atmosferini en iyi özetleyen cümle olarak dikkat çekiyor.

MASUMİYET MÜZESİ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay oturuyor. Senaryosu Ertan Kurtulan tarafından kaleme alınan yapımın başrollerini Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir paylaşıyor.

Oya Unustası

Tilbe Saran

Bülent Emin Yarar

Gülçin Kültür Şahin

Ercan Kesal

Hasan Erdem

Zeynep Dinsel

Tolga İskit

Onur Ünsal

Jessica Taşçı

Enes Danış

Eren Kabatepe

Aybike Turan

Tayfun Gül

Cem Bayurgil

Tugay Erdoğan

Ahmet Yalçın

İskender Bağcılar

Neslihan Arslan

Bora Akın

Cansel Elçin