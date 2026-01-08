Orhan Pamuk'un “Masumiyet Müzesi” adlı romanından uyarlanan dizi için geri sayım başladı. Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemirli’nin başrolleri paylaştığı dizinin yönetmenliğini Zeynep Günay üstleniyor. Peki, Masumiyet Müzesi dizisi ne zaman yayımlanacak? Masumiyet Müzesi dizisi nerede yayımlanacak?
MASUMİYET MÜZESİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Masumiyet Müzesi dizisi, 13 Şubat 2026 tarihinde Netflix’te izleyiciyle buluşacak. Dizi yalnızca Netflix platformunda yayınlanacak ve dünya genelinde aynı anda erişime açılacak.
MASUMİYET MÜZESİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Orhan Pamuk’un unutulmaz eserinden uyarlanan dizi, 1970’lerin İstanbul’unda geçiyor. Zengin bir adam ile genç bir tezgâhtar kız arasında başlayan yasak aşk, zamanla tutkuya ve saplantıya dönüşen bir sevdaya evriliyor. Bu aşk hikâyesi yalnızca iki insanın yaşamını değil, dönem Türkiye’sinin toplumsal ve kültürel yapısını da gözler önüne seriyor.
“Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum.” repliği ise dizinin ruhunu ve yoğun duygusal atmosferini en iyi özetleyen cümle olarak dikkat çekiyor.
MASUMİYET MÜZESİ OYUNCU KADROSU
Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay oturuyor. Senaryosu Ertan Kurtulan tarafından kaleme alınan yapımın başrollerini Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir paylaşıyor.
Oya Unustası
Tilbe Saran
Bülent Emin Yarar
Gülçin Kültür Şahin
Ercan Kesal
Hasan Erdem
Zeynep Dinsel
Tolga İskit
Onur Ünsal
Jessica Taşçı
Enes Danış
Eren Kabatepe
Aybike Turan
Tayfun Gül
Cem Bayurgil
Tugay Erdoğan
Ahmet Yalçın
İskender Bağcılar
Neslihan Arslan
Bora Akın
Cansel Elçin