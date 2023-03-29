Mavzer filmi konusu nedir, nerede çekildi? Mavzer filmi oyuncuları kimler?

Mavzer filmin televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler, Mavzer filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularını araştırıyor. Peki, Mavzer filmi konusu nedir, nerede çekildi? Mavzer filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:58
Mavzer filmi konusu nedir, nerede çekildi? Mavzer filmi oyuncuları kimler?
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Mavzer filminin yönetmenliği ve senaristliğini Fatih Özcan yaptı. Peki, Mavzer filmi konusu nedir, nerede çekildi? Mavzer filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

MANZER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mavzer, koyunlarını kurt sürüsünden kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Veysi, İç Anadolu'da bir köyde yaşar. Bir sabah oğlu Mustafa ile koyunlarının yanına giden Veysi'nin sürüsüne kurt saldırır. Bu sırada Veysi, koyunlarının çoğunu kaybeder. Sürüsünü korumak için neler yapabileceğini düşünen Veysi, çareyi daha iyi bir silah almakta bulur. Onun almayı planladığı silah tüfeklerin kralı olarak nitelendirilen mavzerdir.

MAVZER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Seda Türkmen – Cennet 

Serhat Kılıç – Veysi

Ahmet Aydın – Mustafa

Burçak Dilekli – Ayşe

İbrahim Kalkan – Saban

Mehmet Ali Kaptanlar – Şefik

Güliz Sirinyan – Hürü

Kemal Zeydan – Zeynel

Ozan Çelik – Bekir

Erengül Öztürk – Keriman

MANZER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mavzer filmi Niğde'nin Çamardı İlçesine bağlı Üskül Köyünde çekilmiştir. 

MAVZER FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Mavzer filmi, 25 Şubat 2022 günü vizyona girmişti.

MAVZER FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Mavzer filminin IMDb puanı 10 üzerinde 6.6 olarak belirlenmiştir.

MAVZER FİLMİ ÖDÜLLERİ

  • 7. Boğaziçi Film Festivali - Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü
  • 8. Boğaziçi Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması "Jüri Özel Ödülü"
  • 8. Boğaziçi Film Festivali - “FİYAB En İyi Yapımcı” 
  • 8. Boğaziçi Film Festivali - "Filmyön En İyi Yönetmen”  
  • 27. Adana Altın Koza Film Festival - “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” 
  • 27. Adana Altın Koza Film Festival - “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” 
  • 27. Adana Altın Koza Film Festival - “En İyi Görüntü Yönetmeni”

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