Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:58

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 12:58

Mavzer filminin yönetmenliği ve senaristliğini Fatih Özcan yaptı. Peki, Mavzer filmi konusu nedir, nerede çekildi? Mavzer filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

MANZER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mavzer, koyunlarını kurt sürüsünden kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Veysi, İç Anadolu'da bir köyde yaşar. Bir sabah oğlu Mustafa ile koyunlarının yanına giden Veysi'nin sürüsüne kurt saldırır. Bu sırada Veysi, koyunlarının çoğunu kaybeder. Sürüsünü korumak için neler yapabileceğini düşünen Veysi, çareyi daha iyi bir silah almakta bulur. Onun almayı planladığı silah tüfeklerin kralı olarak nitelendirilen mavzerdir.

MAVZER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Seda Türkmen – Cennet

Serhat Kılıç – Veysi

Ahmet Aydın – Mustafa

Burçak Dilekli – Ayşe

İbrahim Kalkan – Saban

Mehmet Ali Kaptanlar – Şefik

Güliz Sirinyan – Hürü

Kemal Zeydan – Zeynel

Ozan Çelik – Bekir

Erengül Öztürk – Keriman

MANZER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mavzer filmi Niğde'nin Çamardı İlçesine bağlı Üskül Köyünde çekilmiştir.

MAVZER FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Mavzer filmi, 25 Şubat 2022 günü vizyona girmişti.

MAVZER FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Mavzer filminin IMDb puanı 10 üzerinde 6.6 olarak belirlenmiştir.

MAVZER FİLMİ ÖDÜLLERİ