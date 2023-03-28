Şekerpare filmi konusu nedir? Şekerpare filmi nerede, ne zaman çekildi? Şekerpare filmi oyuncuları kimler?

Türk sinemasının önemli eserlerinden biri olan Şekerpare filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Sinemaseverler Şekerpare filminin nerede çekildiğini, konusu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Şekerpare filmi konusu nedir? Şekerpare filmi nerede, ne zaman çekildi? Şekerpare filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 13:40
Şekerpare filmi konusu nedir? Şekerpare filmi nerede, ne zaman çekildi? Şekerpare filmi oyuncuları kimler?
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Şekerpare, Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan, Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Yavuz Turgul'un senaryosunu kaleme aldığı ve Ertem Eğilmez'in yapımcılığını yaptığı filmin konusu ve oyuncu kadrosu filmseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Şekerpare filmi konusu nedir? Şekerpare filmi nerede, ne zaman çekildi? Şekerpare filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ŞEKERPARE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Osmanlı Dönemi'nde komiserlik yapan Ziver Bey, halk tarafından pek de sevilmeyen çıkarcı bir memurdur. Talep ettiği yüksek haraçlarla çevresini isyana sürükleyen Ziver Bey, Cumali isimli bir bekçinin çalıştığı karakola tayin olmasıyla ve özel hayatındaki aksaklıklar nedeniyle de zor zamanlar yaşamaya başlar. Cumali semtteki sosyal yaşamı düzene sokmaya kararlıdır. Cumali semtteki genelevde çalışan Şekerpare'ye umutsuzca vurulur. Ancak Şekerpare'nin gönlü Ziver Bey'dedir. Bu aşk üçgeni içerisindeki karmaşalar sonucu genelevi ve semti hareketli zamanlar beklemektedir.

ŞEKERPARE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan ve 1983 yılında vizyona giren komedi türündeki Şekerpare filmi, Galata çevresi ve İstanbul Beylerbeyi'nde çekildi.

ŞEKERPARE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

İlyas Salman - Cumali Malatya

Şener Şen - Serkomser Ziver

Yaprak Özdemiroğlu - Şekerpare

Şevket Altuğ - Hurşit

Berrin Koper - Afet

Ali Taygun - Galatalı

Ayşen Gruda - Peyker

Nazan Ayas - Letafet'in kızlarından biri

Neriman Köksal - Letafet

Macit Koper - Mahkûm

Hakkı Kıvanç - Müştak

Ayben Erman - Dansöz

Serra Yılmaz - Mahmure

Ayten Erman - Hamdune

Hüseyin Kutman - Nazır

Nevin Akkaya - Letafet (Seslendirme)

Kudret Karadag

Ercan Gezmis

Muzaffer Civan

Nazan Ayas

Orhan Alkan

Abdi Algül


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