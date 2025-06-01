Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin yönetmen koltuğunda Matt Reeves oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Bomback üstleniyor. Peki, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin konusu ne? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin oyuncuları kim?

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Ölümcül Simian Gribi salgınından on yıl ɡeçmiş, dünya çapındaki insan nüfusu büyük ölçüde azalmış ve yalnızca 500'de 1'i genetik olarak bağışıklık kazanılmıştır. Bu, insanlar arasında toplumsal çöküşe neden olur. Hepsi de virüsün genetik olarak geliştirilmiş zekasıyla donatılan isyancı maymun Sezar'ın liderliğinde, San Francisco yakınlarındaki Muir Ormanlarında bir koloni kurarlar.

Malcolm liderliğindeki bir grup insan, San Francisco'daki topluluklarına elektrik gücünü geri getirecek bir hidroelektrik barajı aramak için bilmeden maymunların bölgesine girer. Malcolm'un grubunun bir üyesi olan Carver, tesadüfen karşılaştığı maymunlardan Ash adlı bir şempanzeyi yaralar. Malcolm olayın daha fazla tırmanmasını önlemeyi başarır ve bölɡeye ɡelen maymunların lideri Sezar, insanlara gitmelerini emreder. Koba tarafından teşvik edilen Sezar, ordusunu bir güç gösterisi olarak şehirdeki insan topluluğuna getirir. Sezar, maymunların savaş istemediğini ama eğer zorunda kalırlarsa insanlarla savaşacaklarını duyurur; insanların kendi topraklarında kalmalarını talep eder. Malcolm, topluluk lideri Dreyfus'u maymunlarla uzlaşma ve baraja erişme göreviyle küçük bir ekibi ormana götürmesi için kendisine zaman vermeye ikna eder. Sonunda Sezar, silahlarını teslim etmeleri şartıyla jeneratör üzerinde çalışmalarına izin verir. Malcolm, karısı Ellie ve oğlu Alexander birlikte çalışırken maymunlarla yakınlaşır. Carver'ın gizli bir silahı olduğu ortaya çıkar ve bu nedenle zorla gönderilir, kırılgan ilişki kısa bir süreliğine bozulur ancak Malcolm'un hemşire olan karısı Ellie, Sezar'ın karısı Cornelia'nın hastalığını ilaçlarla etkili bir şekilde tedavi edince güven yeniden sağlanır.

Dreyfus, Fort Point cephaneliğindeki cephanelerle topluluğunu silahlandırır. Yıllar evvel Laboratuvar'da test konusu olarak gördüğü kötü muameleden dolayı insanlara kan davası besleyen Koba, cephaneliği keşfeder ve Sezar'ı maymunlardan çok insanları sevmekle suçlar. Sezar karşılık olarak Koba'yı yener ama onu öldürmekten kaçınır. Koba daha sonra cephaneliğe geri döner, iki korumayı öldürür ve insanlar jeneratörü tamir etmeyi başardıktan sonra gizlice Carver'ı öldürür. Koba, maymun kolonisini gizlice ateşe verir. Daha sonra Sezar'ı vurur, çalılıklara düşer ve görünüşe göre ölür. Koba, savaşı haklı çıkarmak için insanları Sezar'ın öldürdüğünü ve yangın çıkardıkları için suçlar. Komutayı alarak, maymun ordusunu cephaneliği yağmaladıkları ve insanlara tam ölçekli bir saldırı düzenledikleri San Francisco'ya götürür. Dreyfus yeraltına kaçarken, ağır kayıplar vermesine rağmen maymunlar binayı aşar ve insanları hapseder. Ash, silahsız insanları öldürme emirlerini reddederken Sezar'ın öğretilerinden alıntı yapar ve Koba onu öldürür. Koba, Sezar'ın dostları Maurice, Luca ve Rocket dahil olmak üzere Sezar'a sadık tüm maymunları hapse atar.

Malcolm'un ciddi şekilde yaralanmış olan Sezar'ı bulur ve onu San Francisco'daki eski evine götürür. Tıbbi malzeme bulmak için gizlice yerleşim yerine geri dönen Malcolm, Sezar'ın oğlu Mavi Gözler ile karşılaşır. Mavi Gözler, babasının hala hayatta olduğunu bilmediği halde onu vurmaz, bağışlar. Bunun üzerine Malcolm'a onu Sezar'a ɡötürür. Koba'nın Sezar'ı vurduğunu öğrenen Mavi Gözler, babasıyla barışır; üçlü topluluğa geri döner ve hapsedilen her insan ve maymunu serbest bırakır. Maymunlara kuleye kadar eşlik eden Malcolm, Dreyfus'u bulur. Dreyfus, adamlarının bir askeri üsle telsiz bağlantısı kurduğunu söyler. Malcolm, Sezar'a komutayı geri alması için zaman tanımak amacıyla Dreyfus ve adamlarını silah zoruyla tutar. Sezar, kulenin tepesinde Koba ile karşı karşıya ɡelir; Dreyfus, maymunları öldürmeye yönelik başarısız bir girişimde binanın dengesini bozmak için elindeki C-4'ü patlatarak kendini öldürür. Sezar, Koba'yı yener ve öldürür.

Malcolm, Sezar'ı yaklaşan insan ordusu konusunda uyarır. Sezar'ın belirttiği gibi; Koba'nın şiddetli hükümdarlığı nedeniyle "savaş çoktan başladığını" söyler. İnsanların maymunları saldırılarından dolayı asla affetmeyeceğine inanan Sezar, Malcolm'u çatışma başlamadan önce ailesiyle birlikte bölɡeden ayrılmaya ikna eder. Daha sonra yaklaşan savaşa hazırlanan maymunlara seslenir.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sezar - Andy Serkis

Malcolm - Jason Clarke

Dreyfus - Gary Oldman

Ellie - Keri Russell

Koba - Toby Kebbell

Alexander - Kodi Smit-McPhee

Cornelia - Judy Greer

Werner - Jocko Sims

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.