Meg: Derinlerdeki Dehşet filminin konusu ne? Derinlerdeki Dehşet filminin oyuncuları kim?

Meg: Derinlerdeki Dehşet filminin yönetmen koltuğunda Jon Turteltaub oturuyor. Filmin senaristliğini Dean Georgatis üstleniyor. Peki, Meg: Derinlerdeki Dehşet filminin konusu ne? Meg: Derinlerdeki Dehşet filminin oyuncuları kim?

MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİNİN KONUSU NE?

Meg: Derinlerdeki Dehşet, tarih öncesinden kalma bir canavarı durdurmaya çalışan Jonas Taylor’ın hikayesini anlatıyor. Uluslararası bir deniz altı gözlem programının parçası olan derin deniz sualtısı, soyunun çoktan tükenmiş olduğu düşünülen büyük bir yaratık tarafından saldırıya uğrar. Hasar gören denizaltı, mürettebatı içeride kapana kısılmış bir halde, Pasifik Okyanusu'nun en derin yerinde durmaktadır. Vizyoner Çin okyanus bilimcisi, kızı Suyin’in gönülsüzlüğüne rağmen, mürettebatı kurtarması için uzman derin deniz kurtarma dalgıcı Jonas Taylor’ı tutar. Taylor sualtının çevresinde süzülen bu canavarla daha önce de karşılaşmıştır; tarih öncesinden kalan ve iki buçuk milyar yıl önce soyunun tükendiği zannedilen, 23 metrelik bir Megalodon. Taylor aşağıda sıkışıp kalmış herkesi kurtarmak için kendi hayatını riske atmalı, korkularıyla yüzleşmeli ve dünyanın en tehlikeli yırtıcısının karşısına çıkmalıdır.

MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Bingbing Li

Rainn Wilson

Cliff Curtis

Winston Chao

Ruby Rose

Page Kennedy

Robert Taylor

MEG: DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Meg: Derinlerdeki Dehşet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlenmiştir.