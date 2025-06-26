Megan 2.0 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Megan 2.0 filmi ne zaman vizyona girdi, uyarlama mı?

Megan 2.0 filminin yönetmen koltuğunda Gerard Johnstone oturuyor. Senaristliğini Akela Cooper üstleniyor. Peki, Megan 2.0 filminin konusu ne? Megan 2.0 filminin oyuncuları kim?

Megan 2.0 FİLMİNİN KONUSU NE?

M3GAN, bir yapay zeka harikası olarak, iki yıl önce kontrolden çıkıp öldürücü bir çılgınlığa kalkışmış ve ardından yok edilmiştir. M3GAN’ın yaratıcısı Gemma, şimdi yüksek profilli bir yazar ve yapay zekanın hükümet denetimi konusunda savunucudur. Bu arada, Gemma’nın yeğeni Cady, şimdi 14 yaşında, Gemma’nın aşırı korumacı kurallarına karşı isyan etmeye başlamıştır. Onların bilmediği ise, M3GAN’ın temel teknolojisinin güçlü bir savunma müteahhidi tarafından çalınıp yanlış şekilde kullanılması ve bu sayede askeri sınıf bir silah olan Amelia’nın yaratılmasıdır. Amelia, nihayetinde en tehlikeli suikastçı casus haline gelir. Ancak Amelia’nın öz farkındalığı arttıkça, insanlardan emir almayı ve onları hayatta tutmayı giderek daha az ilginç bulmaktadır. İnsanlığın geleceği tehlikeye girdiğinde, Gemma tek bir seçeneğin kaldığını fark eder: M3GAN’ı yeniden diriltmek ve ona birkaç yenilik eklemek, böylece onu daha hızlı, daha güçlü ve daha öldürücü hale getirmek. Yolları kesiştiğinde, orijinal yapay zeka "kraliçesi" nihayetinde rakibiyle karşılaşacaktır.

MEGAN 2.0 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Allison Williams

Violet McGraw

Amie Donald

Jemaine Clement

Brian Jordan Alvarez

Ivanna Sakhno