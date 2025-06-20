Meksikalı filminin yönetmen koltuğunda Gore Verbinski oturuyor. Filmin senaristliğini J.H. Wyman üstleniyor. Peki, Meksikalı filminin konusu ne? Meksikalı filminin oyuncuları kim?

MEKSİKALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Suçla içiçe yaşayan Jerry, lanetli olduğuna inanılan 'Meksikalı' adlı antika bir silahı sınırın öte tarafından Amerika’ya getirmek zorundadır - aksi halde, hesabına çalıştığı suç organizayonuyla başı derde girecektir. Onu yasadışı işler çevirmekten vazgeçirmeye çalışan kız arkadaşı ise, eşcinsel bir suikastçı tarafından rehin alınır. Artık Jerry, silahına lanetine iyiden iyiye inanmaya başlamaktadır...

MEKSİKALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brad Pitt

Julia Roberts

James Gandolfini

J.K. Simmons

Bob Balaban

Sherman Augustus

Michael Cerveris

David Krumholtz

MEKSİKALI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Meksikalı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.