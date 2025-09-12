Meteor Kıyameti (Meteor Apocalypse) filminin konusu ne? Meteor Kıyameti filminin oyuncuları kim?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meteor Kıyameti filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Meteor Kıyameti filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Meteor Kıyameti filminin konusu ne? Meteor Kıyameti filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Meteor Kıyameti filminin yönetmen koltuğunda Micho Rutare oturuyor. Filmin senaristliğini Brian Brinkman, Micho Rutare üstleniyor. Peki, Meteor Kıyameti filminin konusu ne? Meteor Kıyameti filminin oyuncuları kim?

METEOR KIYAMETİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünya atmosferinde bir meteor patlamasıı olur ve bu dev meteor tası Los Angeles şehrini üç gün icinde tahrip edilecektir Bir çılgın yarış bir çaresiz baba karısı eşi ve kızını bulmak için Onları aramaya baslar.

METEOR KIYAMETİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brendan Bradley

Matt Lagan

Cooper Harris

David Dustin Kenyon

Jennifer Smart

Amanda Jaros

METEOR KIYAMETİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Meteor Kıyameti filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.0 olarak belirlendi.

